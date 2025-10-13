МВД заметило изменения в схемах мошенников с сайтов знакомств

Одной из схем является выманивание геолокации и угрозы передать эту информацию разведке или даже "отправить беспилотники"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Схемы мошенничества на сайтах знакомств стали более агрессивными. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"В последнее время подобные схемы [вымогательства на сайтах знакомств] стали куда агрессивнее. Чек о первом переводе злоумышленники требуют направить в "специальный" Telegram-бот, после чего сообщают, что средства якобы ушли на счета украинских вооруженных формирований. Далее угрожают передать эти данные "куда следует", требуя все новые суммы", - рассказали в управлении.

Другой способ обмана в сфере знакомств - это выманивание геолокации и угрозы передать эту информацию разведке или даже "отправить беспилотники", добавили в УБК. Чаще он работает с несовершеннолетними.

В МВД советуют остановиться и задуматься, если общение начинается слишком стремительно, особенно если собеседник активно стремится перейти к личной информации или пикантному контенту. "Никогда не отправляйте личную информацию или откровенный контент людям, которых знаете недостаточно хорошо", - советуют в МВД. Кроме того, там рекомендуют, перед тем как вступать в близкие контакты, убедиться, что общение идет с действительно реальным человеком, а не с фальшивым профилем.

"Используйте надежные антивирусные программы и периодически проверяйте устройство на наличие вредоносного ПО, - советуют в киберполиции. - Помните: шантажист не остановится, пока вы продолжаете платить. Не вступайте в переговоры, не переводите деньги, сохраните переписку и незамедлительно обратитесь в полицию".