В Печоре почти половину домов вновь подключили к газу после аварии

Услуги возобновили для 5,2 тыс. абонентов

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 13 октября. /ТАСС/. Газовики возобновили подачу газа в 78 из 177 многоквартирных домов речной части города Печоры Республики Коми, которое было приостановлено после аварии на газопроводе 6-7 октября. Газ подан 5,2 тыс. абонентов из 10,5 тыс., сообщил глава муниципалитета Олег Шутов.

"На 12:00 мск 13 октября газ подан в 78 многоквартирных домов. Услуги возобновлены для 5 206 абонентов", - сообщил Шутов в своем Telegram-канале. Всего требовалось подключить 177 многоквартирных домов, более 10,5 тыс. квартир, а также частные дома.

Авария в речной части Печоры произошла 6 октября. Из-за разгерметизации газопровода и утечки газа с вечера 7 октября была приостановлена подача топлива, тепла и горячей воды потребителям. Аварию оперативно устранили, котельные запустили в полдень 8 октября и возобновили теплоснабжение. Теперь необходимо вернуть газ в квартиры и дома.

Как отмечал руководитель муниципалитета, для возобновления газоснабжения необходимо обеспечить доступ специалистов к внутриквартирному газовому оборудованию в каждой квартире. Для проведения работ задействованы бригады специалистов АО "Газпром газораспределение Сыктывкар", на усиление прибыли специалисты из Сыктывкара и Ухты.

По факту произошедшего прокуратура республики организовала проверки исполнения законодательства о теплоснабжении.