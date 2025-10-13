В СПЧ призвали обсудить в ООН и ОБСЕ депортацию россиян из Латвии

Необходимы и экономические санкции по отношению к Латвии, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Проблему депортации из Латвии россиян, которые не показали достаточный уровень владения латышским языком, необходимо обсудить на площадках ООН и ОБСЕ. Такое мнение высказал ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Убежден, что Россия должна обозначить проблему депортации мирных граждан и вопиющее нарушение их прав на площадках ООН, ОБСЕ. Необходимы и экономические санкции по отношению к Латвии, поскольку экспорт Латвии в Россию продолжает существовать и даже набирает обороты", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что со стороны российских органов власти необходимы дополнительные меры по приему и адаптации депортированных, их временное размещение, помощь в решении социальных проблем, оказание содействия в трудоустройстве для работающих граждан. Главное - снижение существующих бюрократических барьеров в легализации.

Член Совета заявил, что Латвия демонстрирует воинственный шовинизм по отношению к русскому населению. "Как правило, страдают пенсионеры, социально незащищенная категория. Их отключают от банковского обслуживания, а это автоматически отсечение от пенсионного обеспечения, невозможность реализовать имущество. Фактически людей вышвыривают из страны, тогда как некоторые из них в силу возраста уже не в состоянии выучить латвийский язык, не каждый готов подтвердить, что Крым не является частью России", - сказал Бород.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на родине.