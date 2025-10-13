В селе Окунево Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве

ТЮМЕНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Тюменской области ввели карантин в селе Окунево Бердюжского муниципального округа в связи с угрозой распространения бешенства среди животных. Соответствующее распоряжение подписано и вступило в силу 13 октября, сообщили в информационном центре регионального правительства.

Уточняется, что с 13 октября в населенном пункте запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также их вывоз за пределы подкарантинной территории.