Эксперт Решетун: у маньяков склонность к жестоким преступлениям проявляется в детстве

Есть триада, которая позволяет задуматься о том, что с человеком будет что-то "не то", указал судебно-медицинский специалист

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Предпосылки того, что человек может стать серийным маньяком, проявляются еще в детском возрасте. Об этом в интервью ТАСС сообщил судебно-медицинский эксперт, писатель Алексей Решетун.

"Как правило, если мы говорим о классическом серийном маньяке, социопате, у него с детства проявляются какие-то предпосылки. Есть даже триада, которая позволяет задуматься о том, что с человеком будет что-то "не то": энурез до довольно взрослого возраста, пиромания (пристрастие к поджогам - прим. ТАСС) и жестокое отношение к животным в детстве. Очень часто эта триада прослеживается у серийных преступников, которых мы знаем, - в частности, у Фишера (серийный убийца Сергей Головкин - прим. ТАСС), и у некоторых других", - сказал он.

Решетун - эксперт по делу "копейского маньяка" Вячеслава Яикова, совершившего шесть убийств в Челябинской области в начале 2000-х. В 2003 году маньяка задержали, а в 2008-м - признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в стационар. Там Яиков содержится до сих пор.

Говоря о Яикове, Решетун отметил, что этот маньяк выбивается из общего ряда преступников, так как иногда просто не понимал, что с ним происходит, потому что был явно болен.

