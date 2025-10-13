В Музее Победы открылась выставка о сотрудничестве России и КНДР

Экспозиция охватывает период от установления дипломатических отношений в 1948 году до подписания договора о стратегическом партнерстве в июне 2024 года

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Музея Победы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Выставку "Плечом к плечу", посвященную истории российско-корейских отношений и развитию сотрудничества между Россией и КНДР, представили в Музее Победы, передает корреспондент ТАСС.

"Выставка проникнута атмосферой крепкой дружбы и нерушимого союзничества. Эта дружба зародилась еще 80 лет назад, когда советские и корейские воины плечом к плечу боролись за свободу корейского народа и мир на нашей планете. После Победы наши народы также на протяжении десятилетий отстаивали право на собственный путь развития и близкие нам ценности", - рассказал генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Экспозиция охватывает период от установления дипломатических отношений между СССР и КНДР в 1948 году до подписания договора о стратегическом партнерстве в июне 2024 года. В состав выставки вошло около 300 экспонатов - фотографии, документы, награды, личные вещи участников событий, форма военнослужащих, а также редкие артефакты, включая пистолет Ким Ир Сена и письмо Сталину, вышитое на шелке жителями КНДР.

По словам статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ Жанны Алексеевой, экспозиция демонстрирует высокий уровень культурного взаимодействия России и КНДР. "Сотрудничество в сфере культуры между нашими странами стремительно развивается и служит свидетельством взаимной сплоченности и духовной близости народов. Уверена, выставка будет по достоинству оценена зрителями и поспособствует укреплению наших связей", - сказала она.

Экспозиция создана по поручению Министерства культуры Российской Федерации. Партнерами проекта выступили Министерство иностранных дел РФ, посольство КНДР в Москве, Министерство культуры КНДР, а также ведущие музеи и архивы России. Выставка "Плечом к плечу" будет работать в Музее Победы до 31 января 2026 года.

ТАСС - генеральный информационный партнер.