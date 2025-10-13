Потомок Чайковского рассказал о связанном с композитором проекте в Танзании

Он позволяет создать положительное впечатление у местного населения о русских людях, культуре и музыке, отметил Денис фон Мекк

Редакция сайта ТАСС

НАЙРОБИ, 13 октября. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Мероприятия в рамках проекта "Чайковский - музыка без виз" прошли в Танзании в период с 10 по 13 октября. Жители страны смогли послушать произведения русского композитора, осмотреть связанную с его личностью выставку, а также принять участие в мастер-классах, рассказал в беседе с ТАСС руководитель проекта, потомок семей Чайковских и фон Мекк Денис фон Мекк.

"Для меня это больше не музыкальный, а патриотический проект, который позволяет создать положительное впечатление у местного населения о русских людях, культуре и музыке, - отметил он. - Это наша такая народно-дипломатическая задача, и думаю, что мы с ней справились успешно". "Мы побывали в двух точках - в Дар-эс-Саламе и на Занзибаре - и в обоих случаях наши мероприятия привлекли внимание большого числа людей, причем как местного населения, так и иностранцев, - подчеркнул руководитель проекта. - Были здесь и китайцы, и немцы, и англичане, и голландцы".

В рамках проекта фон Мекк проводит лекции, на которых рассказывает не только о творчестве Петра Чайковского (1840-1893), но и о том, в какой семье он вырос, какая судьба сложилась у его братьев, какая в России тогда была система образования, в том числе музыкального, и как она до сих позволяет воспитывать таланты. "То есть через интерес к музыке Чайковского и его личности мы стараемся показать многогранность нашей русской культуры, чтобы интерес к одному человеку перерос в интерес к целой стране", - подчеркнул он.

Выставка включает афиши художественного фильма "Чайковский" 1970 года, который был номинирован на "Оскар" и объехал весь мир, а также коллекцию монет и медалей из разных стран с изображением русского композитора. "Думаю, что у меня самая большая в мире такая коллекция, - заметил фон Мекк. - Здесь представлены около 30-40 разных стран, и это, опять же, показывает, насколько Чайковский известен во всем мире". В экспозиции представлены монеты из Китая, Лаоса, КНДР, Турции с изображением Чайковского. "На мой взгляд, это очень интересно, что существуют такие культурные мосты, которые наводятся путем печати монет", - поделился собеседник агентства.

В Танзанию руководитель проекта приехал с пианисткой Элеонорой Карпуховой и вокалисткой Эмирой Дахлия, которые не только выступили с концертной программой, но и провели мастер-классы. "Конечно, ситуация с классической культурой здесь находится в зачаточном состоянии, но в моем понимании это даже лучше, - обратил внимание фон Мекк. - Когда люди начинают познавать классическую музыку именно через русскую классическую музыку, существует большая вероятность, что она у них запомнится, им полюбится, и что они свяжут классическую музыку именно с понятием русскости. Для меня это является главным достижением".

Международный проект "Чайковский - музыка без виз" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Цель проекта - возрождение интереса к наследию П. И. Чайковского в год 185-летия со дня рождения как внутри страны, так и за рубежом. ТАСС - генеральный информационный партнер проекта.