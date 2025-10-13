В Подмосковье почти 200 семей медработников оформили компенсацию за аренду жилья

Для получения выплаты необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Медицинские работники, проживающие и работающие в Московской области, могут оформить компенсацию за аренду жилья в размере до 30 тыс. рублей для одного сотрудника и до 45 тыс. рублей для супружеской пары врачей. К настоящему времени мерой поддержки пользуются порядка 200 семей медработников, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Понимаем, что жилищный вопрос - один из самых главных и для медработника, и для его семьи. Поэтому в Подмосковье введен целый комплекс программ, направленный на его решение. Это и программы "Социальная ипотека", "Бюджетная ипотека", "Земля врачам", и компенсация аренды жилья. В настоящий момент почти 200 супругов-медработников Подмосковья ежемесячно получают выплату за аренду жилья", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе пояснили, что медицинские работники могут претендовать на компенсацию аренды до 30 тыс. рублей для одного сотрудника и до 45 тыс. рублей для супружеской пары врачей. Для получения выплаты необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие - отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма от администраций городских округов.

Как напомнили в министерстве, в Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников. Среди них программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", "Приведи друга" и другие.