Парламент Карелии предложил сохранить охотничьи избы в отдаленных местностях

Поводом для разработки проекта закона стали многочисленные обращения от жителей, для которых избы служат пристанищем во время длительных выходов в море и спасением в шторм

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 октября. /ТАСС/. Инициатива парламентариев Карелии о сохранении охотничьих изб, возведенных на островах и отдаленных лесных делянках, направлена для получения заключения в Совет законодателей России, сообщили в Заксобрании региона.

Парламентарии предлагают внести изменения в Лесной кодекс РФ и узаконить лесные избушки, которые были возведены до 2007 года на островах и отдаленных лесных делянках. Они не используются для постоянного проживания, но имеют большое значение для спасения жизней людей, предоставляя им укрытие от непогоды и диких животных. При этом о легализации частных домов, которые незаконно появились на землях лесфонда, речь не идет.

"Члены Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии парламента Карелии поддержали проект федерального закона, направленный на сохранение традиционных рыбацких и охотничьих изб <...>. По итогам обсуждения проект федерального закона направлен для получения заключения в Совет законодателей России", - сказано в сообщении.

Поводом для разработки проекта закона стали многочисленные обращения от жителей беломорского побережья, которые занимаются традиционным рыболовным промыслом и для которых избы служат пристанищем во время длительных выходов в море и спасением в шторм.

До принятия действующего Лесного кодекса и создания особо охраняемых природных территорий, размещение некапитальных изб на островах и отдаленных лесных делянках было разрешено. В настоящее время построенные в лесу многие годы назад и не имеющие официального владельца рыбацкие и охотничьи избушки подлежат сносу на основании судебных решений. Это вызывало широкий общественный резонанс, отметила депутат Ирина Кузичева.

Ранее предложения карельских депутатов поддержали законодатели Северо-Запада и руководитель Дирекции особо охраняемых природных территорий республики.