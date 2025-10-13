Хуснуллин: корпус российско-туркменской школы в Ашхабаде откроется в 2027 году

Заместитель председателя правительства РФ указал на большие перспективы сотрудничества сторон в области спорта

Редакция сайта ТАСС

АШХАБАД, 13 октября. /ТАСС/. Новый корпус для начальных классов российско-туркменской школы им. А. С. Пушкина в Ашхабаде планируется открыть в 2027 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Договорились сегодня по дальнейшему развитию средней образовательной школы [им. А. С. Пушкина]. Я думаю, что в ближайшее время приступим к строительству, уже в 2027 году мы должны запустить <...> дополнительный корпус. <...> Будем продолжать это направление, считаем, что для нас это очень важно", - сказал он в ходе выступления на очередном заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству РФ и Туркмении.

Хуснуллин указал на большие перспективы сотрудничества сторон в области спорта.

Очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству прошло в понедельник в Ашхабаде. Ее сопредседателями являются Хуснуллин и вице-премьер Туркмении Нокергулы Атагулыев.