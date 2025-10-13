Ежемесячную выплату матерям-героиням планируют назначать автоматически

Так, женщинам, которым звание присвоено до вступления в силу федерального закона, предлагается назначить выплату с 1 января 2025 года

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Минтруд подготовил проект приказа, согласно которому женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) будут назначать автоматически, по факту присвоения такого звания. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Ежемесячная денежная выплата будет назначаться беззаявительно на основании данных о присвоении звания "Мать-героиня". Для этого между региональным отделением Социального фонда России и уполномоченным органом субъекта РФ потребуется заключить специальное соглашение. Типовую такого документа и предлагается утвердить проектом приказа", - говорится в сообщении.

При этом у получателей выплаты, так же, как и в случае с выплатой Героям труда, будет возможность заменить выплату набором социальных услуг (НСУ). НСУ включает в себя освобождение от коммунальных платежей, бесплатный проезд в общественном и междугороднем транспорте, бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей, зубопротезирование, при наличии медицинских показаний один раз в год путевками в санаторно-курортные организации и ряд других мер поддержки.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уравнивании прав матерей-героинь в социальных гарантиях с Героями Труда. Согласно законопроекту, женщина сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату. Ее размер превышает 72 тыс. рублей, она будет ежегодно индексироваться. Также каждая вышедшая на пенсию мать-героиня будет получать дополнительную выплату в размере 36,5 тыс. рублей.