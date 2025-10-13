В московском метро открылась выставка костюмов из фильма "Алиса в стране чудес"

Увидеть экспонаты можно на станциях "Маяковская", "Белорусская", "Александровский сад", "Новослободская", "Новаторская" до 9 ноября включительно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Выставка костюмов из фильма "Алиса в стране чудес" открылась в московском метро. На станциях можно встретить наряды Алисы, Антипода, Герцогини, Королевы и Шляпника, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Продолжаем поддерживать российский кинематограф на наших транспортных площадках. С 2023 года к выходу новых отечественных фильмов в Московском метрополитене организовали уже 7 выставок с костюмами главных героев. Тематические поезда и выставки делают поездки пассажиров еще комфортнее и интереснее", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Увидеть экспонаты можно на станциях "Маяковская", "Белорусская", "Александровский сад", "Новослободская", "Новаторская" до 9 ноября включительно.