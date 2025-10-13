Информационные системы Минстроя и МЧС планируют объединить

Представители МЧС России отметили заинтересованность в получении сведений из ЕГРЗ, доступ к которым оптимизирует деятельность Госпожнадзора

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Информационные системы Минстроя РФ и МЧС России могут объединить в единый контур, говорится в сообщении на сайте Минстроя РФ.

"Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и глава МЧС России Александр Куренков обсудили возможность объединения информационных систем ведомств в единый контур. Это позволит реализовать комплексный подход к обеспечению пожарной безопасности, повысить достоверность и актуальность информации об объектах, а главное - сделать профилактическую работу системной и прогнозируемой", - отмечается в сообщении.

По словам Файзуллина, Минстрой России находится в постоянном очень плотном взаимодействии со всеми 46 органами власти, которые занимаются строительством, в том числе с представителями МЧС России. "Совместная работа с коллегами из МЧС направлена на обеспечение безопасности объектов капитального строительства и здесь мы находимся в тесной коммуникации для выполнения всех намеченных планов", - приводятся в сообщении слова Файзуллина.

Представители МЧС России отметили заинтересованность в получении сведений из ЕГРЗ, доступ к которым оптимизирует деятельность Госпожнадзора. Обрабатывать, анализировать информацию и обмениваться данными с другими информационными системами станет проще, что положительно скажется на повышении безопасности.

"Наша общая задача - своевременно выявлять и предупреждать возможные нарушения требований пожарной безопасности на объектах строительства, тем самым повышая уровень безопасности граждан и их имущества. Все мы заинтересованы в том, чтобы процедура получения документов и проведения экспертиз была максимально быстрой, прозрачной и соответствовала всем установленным требованиям", - цитируется в материалах Куренков.