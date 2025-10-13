В Пустозерске археологи обнаружили монеты времен Екатерины II

При раскопках было найдено более 300 предметов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Более 300 предметов обнаружено в культурном слое при раскопках в Пустозерском городище в Ненецком автономном округе (НАО), среди них монеты времен Екатерины II и Николая I, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ по итогам рабочей встречи министра культуры Ольги Любимовой с губернатором НАО Ириной Гехт.

"В культурном слое поселения обнаружено более 300 предметов, в том числе монеты периода Екатерины II и Николая I, железные инструменты, шахматная фигурка из кости, замочный запор, ладейные скобы, кованые гвозди, детали кожаной обуви, изделия из фаянса, керамики, дерева, стекла, кости, фрагменты слюды", - указано в сообщении.

В 2025 году проводились археологические раскопки на западном берегу Городецкого озера, на территории Пустозерского городища. В раскопе площадью 60 кв. м. зафиксированы остатки деревянных сооружений: бревенчатые срубы и настилы из плах, предварительно датируемые периодом XVIII - XX вв.

"Пустозерское городище" является объектом культурного наследия федерального значения. Пустозерск - первый русский город в Арктике, ныне исчезнувший. Это визитная карточка региона, привлекающая туристов и исследователей.

Любимова и Гехт обсудили ключевые направления культурного развития региона и меры по сохранению его историко-культурного наследия. "Ненецкий автономный округ обладает уникальным культурным наследием и богатыми традициями. Важно сохранять эту самобытность и одновременно открывать новые возможности для жителей и гостей округа", - отметила Любимова.

На встрече обсуждались итоги национального проекта "Культура". В период 2021-2024 годов в округе капитально отремонтированы семь домов культуры, созданы три модельные библиотеки, технически оснащены два региональных музея, в НАО - 332 участника "Волонтеров культуры". Также министр и губернатор обсудили подготовку к юбилейным мероприятиям, приуроченным к 100-летию Ненецкого автономного округа, которое будет отмечаться в 2029 году.

Развитие проектов по культуре в НАО

Как отметила Гехт по итогам встречи, в НАО прорабатывается возможность открытия как минимум двух кинозалов. "Есть возможность получить на это поддержку из федерального бюджета. Кроме того, я предложила создать в округе кинокомиссию. Она будет способствовать проведению съемок художественных фильмов на территории НАО и через кинематограф познакомит россиян с нашим замечательным краем", - написала губернатор в своем телеграм-канале.

В 2026 году округ подаст заявку в Минкультуры РФ на создание детского культурно-просветительского центра. В случае положительного решения он будет открыт в 2027 году. Глава региона добавила, что в поселке Искателей нужно строить новый дом культуры, также особого внимания требует здание Ненецкого краеведческого музея, которое нужно капитально отремонтировать.