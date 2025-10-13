Посольство РФ предупредило въезжающих в Шенгенскую зону об очередях

Рекомендуется планировать поездки, закладывая дополнительное время на прохождение паспортного контроля и подачу биометрических данных при въезде и выезде с территории Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Посольство России в Бельгии предупредило въезжающих в Шенгенскую зону граждан России о возможных задержках на пунктах пропуска в связи со сбоями введенной в действие с 12 октября единой европейской Системы въезда и выезда (EES). Об этом говорится в опубликованном 13 октября заявлении посольства.

"С 12 октября 2025 года в Бельгии и других странах Шенгенской зоны введена в действие новая Система въезда и выезда (Entry/Exit System, EES), предусматривающая сбор биометрических данных (фотографий и отпечатков пальцев) граждан третьих стран, включая Российскую Федерацию, при пересечении внешних границ Шенгенской зоны, как на въезд, так и на выезд", - сообщили в дипмиссии.

"Рекомендуется планировать ваши поездки, закладывая дополнительное время на прохождение паспортного контроля и подачу биометрических данных, как при вьезде, так и при выезде с территории Бельгии. На начальном этапе эксплуатации системы возможны очереди в пунктах пропуска", - предупредили в посольстве.

По данным дипмиссии, система уже действует на всех пунктах въезда в Бельгию, а до 10 апреля 2026 года она должна уже заработать на всех пропускных пунктах Шенгенской зоны.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что с 12 октября в ЕС намерены отказаться от физической проштамповки паспортов. Вся информация о пересечении границы, сроках действия виз и прочих разрешительных документах и отпечатки пальцев всех въезжающих в Шенгенскую зону будут храниться в единой базе данных.