Вечер памяти Московского народного ополчения впервые проходит в столице

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Вечер памяти Московского народного ополчения (МНО) 1941 года проходит в столичном Театре Российской армии, передает корреспондент ТАСС. В рамках события состоялась церемония награждения за вклад в сохранение памяти МНО.

"Сегодня впервые мы проводим памятный вечер дивизий Московского народного ополчения. Сегодня здесь присутствуют наши ветераны, потомки ополченцев, кадеты, школьники, простые москвичи. Эта тема не оставляет никого равнодушным. И сегодняшний вечер памяти еще раз подчеркнет, обозначит важность подвига, важность массового героизма. И самое главное - это еще одна страница, которая даст возможность нашему молодому поколению познакомиться с подвигом простых москвичей, потому что именно из простых москвичей состояло Московское народное ополчение 1941 года", - сказал перед началом события журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Спикер столичного парламента отметил, что 2025 год - особый. "Это год 80-летия Победы, это Год защитника Отечества, это год [60-летия] присвоения Москве статуса города-героя. <…> И первые, кто вложил кирпичик в основание, в фундамент присвоения Москве статуса города-героя, - это, конечно же, были московские народные ополченцы 1941 года. Это был массовый героизм: 200 тыс. простых москвичей вступили в дивизии Московского народного ополчения по зову сердца, по любви к своему городу, ответственности за свою Родину они пошли защищать свой любимый город и защищать свою Родину", - добавил председатель столичного парламента.

Он уточнил, что из 200 тыс. москвичей практически никто не вернулся домой. "Большинство из них погибло в страшном Вяземском "котле", обеспечивая прорыв из этого окружения регулярным частям Красной Армии. И самый ужасный, самый трагический день - это было 11 октября 1941 года. Именно поэтому 11 октября - это День памяти Московского народного ополчения 1941 года. Эта дата была установлена законом города Москвы пять лет назад", - пояснил Шапошников.

Патриотической программе "Памяти Московского народного ополчения" в 2025 году исполнилось 10 лет. Она стартовала в год 70-летия Великой Победы по инициативе Мосгордумы при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина и правительства Москвы, ветеранского сообщества, потомков ополченцев. "Программа сплотила десятки тысяч человек, жителей регионов России и Республики Беларусь, представителей сотен патриотических организаций. Среди главных результатов - актуализация общественного внимания не только к подвигу Московского народного ополчения 1941 года, но и в целом к традициям добровольчества в истории России. Прославление Героев Отечества разных поколений, жертвовавших собой ради спасения Родины", - резюмировали в столичном парламенте.

