Der Standard: ЕВС отменил голосование о допуске Израиля к Евровидению-2026

ВЕНА, 13 октября. /ТАСС/. Европейский вещательный союз (ЕВС), занимающийся организацией международного конкурса песни "Евровидение", отменил запланированное на ноябрь голосование о допуске Израиля к участию в мероприятии, сообщила австрийская газета Der Standard.

Юбилейный, 70-й конкурс эстрадной песни пройдет в столице Австрии Вене в 2026 году.

Издание отмечает со ссылкой на попавшее в его распоряжение заявление ассоциации радиовещателей, что ее наблюдательный совет принял это решение 13 октября на фоне прогресса в мирном урегулировании палестино-израильского конфликта.

"В свете недавних событий на Ближнем Востоке существует явная потребность провести открытую личную дискуссию между участниками союза по поводу участия [Израиля] в конкурсе. Следовательно, совет решил поставить эту тему на повестку очередной зимней Генеральной ассамблеи ЕВС, а не созывать внеочередную встречу", - приводит газета выдержки из документа.

Издание также утверждает со ссылкой на источники, что власти Австрии якобы в последнее время рассматривали вариант отмены проведения мероприятия в Вене, если большинство участников ЕВС проголосуют за то, чтобы не допускать участие Израиля в конкурсе.

Ранее руководство испанской телерадиокомпании RTVE решило отказаться от участия в музыкальном состязании в 2026 году, если в нем будет участвовать Израиль, пока продолжается конфликт в секторе Газа. Испания стала первым членом "Большой пятерки" (ключевые спонсоры ЕВС - Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), принявшим такое решение.

Мирный процесс на Ближнем Востоке

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.

13 октября ХАМАС и его союзники передали медикам из Международного комитета Красного Креста 20 израильских заложников. Среди них был и уроженец Донбасса Максим Харкин, близкие родственники которого получили гражданство РФ.