На ремонт электросетевого комплекса Горловки выделили более 89 млн рублей

В частности, необходимо восстановить не менее 6 объектов комплекса

ГЕНИЧЕСК, 13 октября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило более 89 млн рублей на восстановление электросетевого комплекса Горловки. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства.

"Выделить Минэнерго России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 89 342,6 тыс. рублей на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Донецкой Народной Республики в целях софинансирования расходных обязательств Донецкой Народной Республики по финансовому обеспечению реализации мероприятий по восстановлению объектов электросетевого комплекса г. Горловки в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - сказано в сообщении.

В документе уточняется, что необходимо восстановить не менее 6 объектов распределительного электросетевого комплекса и возвести защитные сооружения энергетического оборудования на 11 объектах электросетевого комплекса. "Минэнерго России обеспечить заключение с высшим исполнительным органом Донецкой Народной Республики соглашения о предоставлении субсидии, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, не позднее 30 календарных дней после издания настоящего распоряжения", - говорится на сайте. Отмечается, что доклад по проведенной работе должен быть предоставлен до 1 февраля 2026 года включительно.