На закупку мобильных модульных подстанций Донбасса выделят более 304 млн рублей

Доклад о работе необходимо предоставить до 1 февраля 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 13 октября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит более 304 млн рублей на субсидию для закупки силовых трансформаторов и мобильных модульных подстанций для Донбасса и Новороссии. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства.

"Выделить Минэнерго России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 304 762,3 тыс. рублей на предоставление субсидии акционерному обществу "Юго-Западная Электросетевая Компания" в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на закупку силовых трансформаторов и мобильных модульных подстанций для формирования аварийного резерва в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, имея в виду количество закупленных мобильных модульных подстанций - не менее 1 единицы", - сказано в сообщении.

Доклад о работе необходимо предоставить до 1 февраля 2026 года включительно.