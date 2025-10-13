Очередное судебное заседание по делу Карапетяна пройдет 14 октября

Член Координационного совета "Мер дзевов" Алексан Алексанян сообщил, что если бизнесмена не освободят, то в конце недели движение организует митинг

ЕРЕВАН, 13 октября. /ТАСС/. Заседание суда по делу российского бизнесмена Самвела Карапетяна, арестованного в Ереване, состоится 14 октября. Об этом сообщил член Координационного совета движения "Мер дзевов" ("По-нашему") Алексан Алексанян.

"14 октября в 18:00 <...> состоится судебное заседание по вопросу избрания меры пресечения в отношении народного благотворителя Самвела Карапетяна. Я пойду выразить свою поддержку", - говорится в его послании, которое опубликовано на странице движения в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом он отметил, что если суд не освободит Карапетяна, то в конце недели движение организует большой митинг на площади Свободы в центре Еревана.

Ранее защита Карапетяна сообщила, что следствие предъявило их подзащитному очередное обвинение экономического характера, причем без каких-либо данных, без минимальной правовой и легитимной базы.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Самвела Карапетяна. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

После заключения под стражу Карапетян заявил о намерении создать качественно новую политическую силу, которая займется решением насущных проблем армянского народа. Позднее премьер Армении Никол Пашинян призвал тех, кто делает подобного рода заявления, сначала отказаться от гражданства других стран.