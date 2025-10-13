В ГД предложили ставить в очередь в детсад автоматически после рождения ребенка

Сейчас семьям приходится самостоятельно подавать заявление, прилагая паспорт, свидетельство о рождении и другие документы, либо лично посещая департамент образования, либо заполняя форму на "Госуслугах" или mos.ru

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили запрос министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением автоматически ставить детей в очереди в детский сад и школу сразу после рождения. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сейчас семье для постановки ребенка в очередь в детский сад или школу приходится самостоятельно подавать заявление, прилагая паспорт, свидетельство о рождении и другие документы, либо лично посещая департамент образования, либо заполняя форму на "Госуслугах" или mos.ru, поскольку действующие правила не предусматривают автоматической постановки на очередь.

"Для упрощения и цифровизации этой процедуры считаем целесообразным изменить порядок приема зачисления детей в детские сады и школы и внедрить функцию автоматической постановки новорожденного на очередь в выбранный детский сад и закрепленную школу в момент регистрации рождения", - указано в тексте письма.

По словам авторов запроса, механизм будет добровольным: при получении свидетельства о рождении родители смогут через "Госуслуги" или в МФЦ отметить желаемые образовательные учреждения. Депутаты считают, что мера повысит прозрачность и удобство предоставления госуслуг, обеспечит равные стартовые возможности для детей и сократит для граждан количество контактов с ведомствами.