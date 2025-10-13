В Московском Музее Победы пополнят экспозицию "Путь к Победе" реликвии из Пскова

Переданными предметами стали портсигар Харальда Рюютеля и трофейный "Вальтер" генерала Андрея Стученко

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 13 октября. /ТАСС/. Два уникальных артефакта из коллекции Псковского музея-заповедника пополнят масштабную экспозицию "Путь к Победе" в московском Музее Победы. Реликвии будут представлены в рамках интерактивного комплекса "Реликвии Победы", сообщила ТАСС генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

"Псковский музей-заповедник передал Музею Победы два уникальных предмета для формирования интерактивного комплекса "Реликвии Победы" масштабной экспозиции "Путь к Победе". Это портсигар Харальда Рюютеля, сделанный из крыла сбитого немецкого самолета, и трофейный "Вальтер" генерала Андрея Стученко", - отметила Мельникова.

Переданные предметы обладают особой исторической ценностью. Первый из них - портсигар, изготовленный в 1942 году из обшивки сбитого немецкого самолета и принадлежавший связисту 8-го Эстонского стрелкового корпуса Харальду Рюютелю. "Крыло одного из фашистских самолетов, сбитых под Великими Луками, было использовано фронтовыми умельцами для изготовления портсигара. Можно предположить, что именно Харальд изготовил этот портсигар, а затем именно он и нанес на его алюминиевую крышку наименования различных населенных пунктов, предположительно, обозначивших этапы пройденного боевого пути", - отметила Мельникова. На крышке портсигара выгравированы названия населенных пунктов, обозначавших боевой путь владельца, а также надпись на эстонском языке: "В поисках своего пути".

Второй артефакт - трофейный пистолет "Вальтер PP", принадлежавший генералу армии Андрею Стученко. На оружии сохранилась гравировка: "Пистолет генерала Стученко А. Т., взятый в бою 30.07.1943 г.". Под командованием Стученко соединения участвовали в освобождении Ржева, Смоленской операции и блокаде курляндской группировки противника. Созданный как полицейское оружие, впоследствии "Вальтер" послужил прототипом для советского пистолета Макарова. Конструкция немецкого оружия была существенно переработана советскими инженерами в целях повышения надежности и упрощения производства.

Новая экспозиция "Путь к Победе", занимающая площадь 4,4 тысяч кв. м, приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мультимедийный комплекс посвящен ключевым сражениям и подвигу солдат, защищавших Родину.