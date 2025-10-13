В ДНР начали подавать тепло в социальные объекты

Подключение домов к отоплению планируется, когда среднесуточная температура воздуха не будет превышать плюс 8 градусов

ДОНЕЦК, 13 октября. /ТАСС/. Коммунальные службы начали подключать к отоплению социальные объекты в Донецке. Во втором крупнейшем городе региона - Макеевке - подключение начнется 14 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее глава региона писал, что подготовка системы отопления ДНР, несмотря на дефицит воды, идет в соответствии с планом. Она началась еще весной.

"Сегодня начинаем подключать к отоплению социальные объекты в Донецке. В Макеевке тепло в соцучреждения начнет поступать завтра, 14 октября. В первую очередь тепло дадим в детские сады, школы и больницы. Важно обеспечить комфорт наших детей, а также пациентов и сотрудников медучреждений", - написал Пушилин.

Он добавил, что объекты подключаются по графику, который предоставляют муниципалитеты, а также по заявкам от самих учреждений и предприятий. В дома отопление планируется подавать в соответствии с нормами РФ - когда среднесуточная температура воздуха не превышает плюс 8 градусов.

"Еще раз призываю жителей не сливать теплоноситель из внутренней системы отопления - батарей. Это может привести к остановке котельной, замораживанию коммунальных систем и отсутствию отопления в квартирах", - пояснил глава региона.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу воды раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.