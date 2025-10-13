В Калининградской областной таможне стартовал новый проект для школьников

Первая лекция прошла в музее истории ведомства

КАЛИНИНГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Уникальный проект запущен на базе Калининградской областной таможни, здесь в музее истории ведомства состоялась первая лекция для учеников новых профильных таможенных классов. Об этом сообщили в отделение по связям с общественностью региональной таможни.

"Сегодня мы начинаем большой и сложный путь, чтобы вы смогли узнать, что такое таможня и как она работает. Это не только контролирующий орган и строгий мундир, это современная высокотехнологичная структура, включающая в себя различные направления, такие как экономика, юриспруденция, информационные технологии, кинология и многие другие", - сказал на церемонии начальник Калининградской областной таможни Денис Партоменко.

Первая лекция прошла в музее истории таможни, будущие таможенники посмотрели документальный фильм "Рожденная Победой" об исторических вехах самого западного российского таможенного органа, после чего для них провел познавательную экскурсию председатель региональной ветеранской организации Валерий Шереметьев. Впереди у школьников 36 учебных часов на базе Западного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а также практические занятия непосредственно в пунктах пропуска.

Летом этого года по поручению руководителя ФТС России Валерия Пикалева Калининградская областная таможня обратилась в министерство образования области с предложением открыть в средних учебных заведениях города специализированные таможенные классы. Они появились в двух калининградских школах. Учебная программа включает основы таможенного администрирования и внешнеэкономической деятельности, деловые игры, мастер-классы, решение кейсов на базе Западного филиала РАНХиГС. Практическую часть обеспечит таможня.