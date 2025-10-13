Сербия может первой после РФ начать использовать новую вакцину от рака

Новая терапия активирует иммунную систему пациента, помогая ей распознавать и уничтожать раковые клетки

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Сербия может стать первой страной после России, где будет доступна новая мРНК-вакцина против рака. Об этом заявил сербский министр без портфеля, ответственный за международное экономическое сотрудничество и вопросы общественного положения церкви в стране и за рубежом Ненад Попович.

Попович провел в Белграде встречу с делегацией Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций во главе с академиком Александром Гинцбургом. Целью визита российской делегации является обсуждение возможности научного и медицинского сотрудничества, а также представление сербской стороне новой разработки против онкологических заболеваний.

"Руководство российского центра представило революционное достижение - вакцину против онкологических болезней, созданную на основе мРНК-технологии. Эта инновационная терапия формируется персонализировано для каждого пациента и, по результатам доклинических испытаний, показывает исключительно высокую эффективность в лечении рака", - приводятся слова Поповича в заявлении сербского кабмина.

Министр пояснил, что, в отличие от классических вакцин, применяемых в профилактических целях, новая терапия активирует иммунную систему пациента, помогая ей распознавать и уничтожать раковые клетки. "Сербия стремится сделать эту инновационную терапию доступной для онкологических пациентов. В случае реализации сотрудничества Сербия может стать первой страной после России, где эта вакцина будет доступна пациентам", - заключил Попович.

Ранее Попович по итогам состоявшейся в июне встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме заявлял, что Россия выразила готовность принять сербских пациентов в ведущих онкологических клиниках и предоставить им доступ к новейшим российским препаратам, признанным одними из лучших в мире. Он также подчеркнул, что стороны договорились укреплять связи между сербскими и российскими научно-исследовательскими институтами в медицинской сфере.