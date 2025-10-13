Умер псковский историк и археолог Анатолий Александров

Ему был 71 год

Редакция сайта ТАСС

Анатолий Александров © Псковское региональное отделение Союза писателей России

ПСКОВ, 13 октября. /ТАСС/. Известный в Псковской области и России историк, археолог, писатель Анатолий Александров умер на 72-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило Псковское региональное отделение Союза писателей России. Одной из самых важных его работ является исследование образа и времени правления равноапостольной княгини Ольги, уроженки Псковской земли.

"Псковское региональное отделение Союза писателей России с прискорбием сообщает о тяжелой утрате, постигшей писательскую организацию: после тяжелой продолжительной болезни на 72-м году ушел из жизни член Союза писателей России с 2012 года Анатолий Алексеевич Александров", - говорится в сообщении.

Александров родился 27 октября 1953 года в деревне Кладовицы. В 1971 году после окончания средней школы поступил в Ленинградский государственный университет на исторический факультет, в 1976 году окончил его по специальности "археология" и с этого же времени жил в Пскове и работал в Псковском государственном музее-заповеднике. В 1985 году закончил аспирантуру в Институте археологии АН СССР в Москве и защитил кандидатскую диссертацию, получив степень кандидата исторических наук.

Одной из самых важных и основательных работ автора является исследование образа и времени правления равноапостольной княгини Ольги, уроженки Псковской земли, первой правительницы, принявшей христианство на Руси. Его научно-популярная книга "Во времена княгини Ольги", вышедшая в Пскове в 2001 году, стала особенно важной страницей в его научной биографии.

Александров является автором научно-популярной книги "Эпоха камня и бронзы в Псковской земле (Краткий обзор)" (2014), поэтического сборника "…И Пскова вечная дорога, около 130 научных и научно-популярных статей.