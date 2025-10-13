В Смоленской области идет благоустройство общественных пространств по нацпроекту

В рамках программы в регионе обустроят 39 детских площадок

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 13 октября. /ТАСС/. Продолжается реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Смоленской области, благодаря которому преображаются дворы, парки и другие общественные пространства. В текущем году в регионе планируется благоустроить 50 дворовых и 35 общественных пространств, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Благоустроенных территорий в Смоленской области становится больше. Детские площадки, парки и скверы, дворы постепенно преображаются. В этой работе нам помогает федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - отметил Анохин.

По его словам, в Смоленске ремонт придомовых территорий практически завершен. До конца года завершат работы на нескольких общественных пространствах, включая набережную Малой Березины в Рудне и территорию автостанции в Красном. В Сафонове идет первый этап благоустройства стадиона на улице Ленинградской.

В рамках программы в регионе обустроят 39 детских площадок.

"В комплексе эта работа позволяет создавать привлекательные условия для жизни в городах и поселках нашего региона", - подчеркнул Анохин.