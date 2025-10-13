В Воронеже отреставрируют объект культурного наследия "Дом Фирюпкина"

Проект, по которому проведут реставрацию здания, должен быть готов до конца 2025 года

ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Управление по охране объектов культурного наследия (УООКН) Воронежской области выдало разрешение на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом Фирюпкина". Проект, по которому в будущем проведут реставрацию здания, должен быть готов до конца 2025 года, сообщила пресс-служба ведомства.

"Воронеж продолжает работу по возвращению своего исторического облика, и следующей вехой на этом пути станет спасение уникального "Дома Фирюпкина" (пер. Бауманский, 39). Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области выдало долгожданное разрешение на разработку научно-проектной документации, целью которой является сохранение этого памятника архитектуры регионального значения. Проект, заказчиком которого выступает собственник здания, ожидается к завершению в текущем году, что открывает новую главу в жизни старинного особняка", - говорится в сообщении.

Заказ на проект этого дома, достроенного в 1915 году, известному воронежскому архитектору Михаилу Замятнину сделал крестьянин-предприниматель Константин Фирюпкин - отсюда название объекта культурного наследия. Здание было построено в стиле модерн и, по мнению специалистов, хорошо отражает архитектурные черты эпохи. "Одной из ярких деталей, приковывающих взгляд, является уникальное окно, украшенное люксферами - стеклоблоками в виде шестигранников, которые часто называют "лунными камнями" за их способность мягко и таинственно рассеивать свет", - отметили в пресс-службе УООКН.

Дом, в отличие от многих воронежских зданий дореволюционной эпохи, избежал разрушения в годы Великой Отечественной войны и даже сохранил элементы первоначальной внутренней отделки. До последнего времени в здании проживали люди, последних жильцов расселили в 2021 году. Около трех лет объект культурного наследия находился в муниципальной собственности, а в 2024 году был продан за символическую цену в один рубль. Условием приобретения стало обязательство в течение трех лет после согласования всей необходимой проектной документации провести работы по сохранению исторического здания.