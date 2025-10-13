WP вслед за СМИ не приняла новые правила аккредитации в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Газета The Washington Post (WP) вслед за рядом других американских СМИ отказалась принимать новые правила аккредитации журналистов в Военном министерстве США.

Как следует из заявления главного редактора The Washington Post Мэта Мюррея, опубликованного газетой, "ненужные ограничения", предусмотренные новыми правилами аккредитации СМИ в Пентагоне, "нарушают первую поправку" к конституции США, гарантирующую свободу слова. При этом он подчеркнул, что журналисты издания "продолжат рьяно и честно освещать" деятельность военного министерства.

В сообщении газеты отмечается, что ее журналисты наряду с коллегами из других СМИ "не подпишут" новые правила аккредитации. Как уточняет издание, аналогичную позицию заняли ранее газета The New York Times (NYT), телекомпания CNN, журнал The Atlantic, портал Breaking Defense, а также британская газета The Guardian.

10 октября NYT назвала действия главы Пентагона Пита Хегсета "беспрецедентно враждебными" по отношению к СМИ, поскольку, по утверждению газеты, под руководством Хегсета Пентагон лишил крупные национальные СМИ мест для работы, предоставив их консервативным изданиям, ограничил возможность репортеров свободно перемещаться по коридорам ведомства и ввел новые жесткие правила, которые могут привести к отзыву пресс-карт.