Каждый пятый опрошенный россиянин связывает свой день рождения со стрессом

Наиболее популярным форматом празднования для респондентов оказался семейный ужин, свидетельствуют данные исследования медиахолдинга Rambler&Co

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. День рождения связан со стрессом для каждого пятого россиянина. Об этом свидетельствуют результаты опроса медиахолдинга Rambler&Co, поступившие в ТАСС.

Согласно результатам, 41% опрошенных россиян не стремятся устраивать шумные торжества и предпочитают тихий отдых. Для пятой части (20%) этот день связан со стрессом, даже если им оказывают знаки внимания. Еще 17% вовсе не отмечают свой день рождения, а 12% - только если праздник организуют за них. Только каждый десятый (10%) ждет его с нетерпением.

Чаще всего участники опроса (35%) заявляли, что в свой день рождения находятся в спокойном расположении духа и размышляют об итогах прожитого года. Еще 26% считают этот день обычным, а 20% испытывают благодарность за внимание близких, 13% напротив, - стресс от его переизбытка. И только 6% ощущают его как лучший день в году.

"Для многих сложные чувства ко дню рождения сформировались с возрастом: 41% признались, что переосмысление праздника появилось после 40 лет, 11% - после 30. 9% перестали любить его со школы, 7% - после 25. У 18% отношение никогда не менялось, а 14% говорят, что с детства не любили этот день", - отметили авторы исследования.

Наиболее популярный формат празднования для россиян - семейный ужин, его выбирают 51% опрошенных. Еще 24% не отмечают вовсе, 11% предпочитают провести день наедине с собой, 8% - уехать в путешествие.

Также опрос показал, что 42% не любят участвовать в офисных поздравлениях, однако треть (33%) считает такие поводы полезными для командного духа. Еще 18% стараются вовсе не работать в такие дни, а 7% готовы отмечать, но не скидываться деньгами.

Об опросе

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 2 по 9 октября 2025 года, охват составил 111 618 интернет-пользователей.