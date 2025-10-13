МВД по Ингушетии возглавил экс-глава управления ведомства по Воронежу

Глава региона Махмуд-Али Калиматов пожелал Владимиру Котову успехов в новой должности

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 14 октября. /ТАСС/. Бывший руководитель управления МВД по городу Воронежу Владимир Котов назначен министром внутренних дел по Ингушетии. В понедельник нового главу ведомства представили коллективу, написал в своем Telegram-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Сегодня врио министра внутренних дел России Игорь Зубов провел в режиме ВКС совещание и представил нового руководителя МВД по Республике Ингушетия - генерал-майора полиции Владимира Котова. Это человек с большим профессиональным опытом - более 25 лет в системе МВД, в том числе на руководящих должностях. Возглавлял управление МВД по городу Воронежу, занимался работой с личным составом на уровне субъекта и знает службу изнутри, умеет выстраивать порядок и работу команды", - написал Калиматов.

Также глава региона пожелал Котову успехов в новой должности и выразил готовность поддержать нового министра.

Ранее, с 2019 года, ведомство в Ингушетии возглавлял Михаил Коробкин, но был освобожден от занимаемой должности в сентябре 2025 года.