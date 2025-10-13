Росздравнадзор проконтролирует назначение врачами БАДов

По новым правилам с 1 сентября разрешено выписывать рецепты на добавки, но только зарегистрированные в стране и строго при наличии медицинских показаний

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Росздравнадзор будет контролировать соблюдение требований, связанных с назначением врачами биологически активных добавок (БАДов). Об этом говорится в постановлении правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Изменения внесены в положение о федеральном государственном контроле (надзоре) качества и безопасности медицинской деятельности. Новый пункт гласит, что предметом госконтроля будет в том числе соблюдение медицинскими организациями и медработниками "требований, связанных с назначением биологически активных добавок".

1 сентября в России вступил в силу закон, дающий медикам возможность прописывать БАДы. Ранее врачи не имели права назначать подобные добавки, поэтому советовали их пациентам неофициально. По новым правилам они могут выписывать рецепты на добавки, но только зарегистрированные в стране и строго при наличии медицинских показаний. При этом медицинские работники не могут заключать с производителями БАДов соглашение о рекомендации данной продукции пациентам и получать образцы от компаний.

Ранее Минздрав разработал проект постановления правительства о комплексных требованиях к качеству и безопасности БАДов, назначение которых будет осуществляться лечащим врачом. В случае их принятия новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.