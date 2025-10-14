В РФ открылся норматив ТехноГТО по работе с искусственным интеллектом

Генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин назвал ИИ стратегическим инструментом развития экономики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Новый норматив технологической грамотности ТехноГТО "Искусственный интеллект" ("ИИ") начал работу в РФ. Норматив стал двенадцатым направлением для сдачи, сообщил ТАСС генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

"Искусственный интеллект - это стратегический инструмент развития экономики. Нет никаких сомнений, что умение работать с ИИ становится одной из главных компетенций будущего. "Искусственный интеллект" стал двенадцатым нормативом ТехноГТО и является важной частью комплексной оценки современной технологической грамотности. Уверен, новый норматив привлечет талантливых школьников и студентов, которые увлечены современными технологиями и готовы к новым знаниями и навыкам", - обозначил Бетин.

На сайте technogto.kruzhok.org участники могут пройти онлайн-тест на знание принципов работы ИИ, возможностей и рисков использования нейросетей, умение грамотно и эффективно писать промпты и использовать ИИ для решения повседневных задач. ТехноГТО - это комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. Проект является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей" и Движением первых при поддержке НИУ ВШЭ и Росмолодежи. Норматив разработан совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее".

"Вместе с Национальной технологической олимпиадой мы уже седьмой год проводим совместный профиль "Искусственный интеллект", который стал реальным инструментом поиска талантов, будущих лидеров сферы ИИ. В этом сезоне мы решили сделать еще один шаг - запускаем совместный норматив технологической грамотности и надеемся, что он не просто будет служить способом проверить знания, но и замотивирует еще больше школьников и студентов развиваться в сфере ИИ", - отметил исполнительный директор фонда "Вклад в будущее" Петр Положевец.

Сдача норматива

Новый норматив включает два этапа: онлайн и очный. Выполняя онлайн-задания на сайте ТехноГТО, участники отвечают на тестовые вопросы о развитии искусственного интеллекта, современных сферах его применения, принципах работы ИИ, корректном использовании нейросетей и создаваемого ими контента, этических аспектах. Отдельный блок заданий посвящен умению определять сгенерированный нейросетями контент и использовать инструменты ИИ для решения различных задач. Успешная сдача онлайн-норматива в октябре 2025 года принесет школьникам дополнительные баллы в первом отборочном туре НТО.

"Сдавая новый норматив ТехноГТО, участники всех возрастов могут не только проверить свои знания и навыки взаимодействия с нейросетями, но и улучшить их, научиться грамотно решать различные задачи в команде с ИИ благодаря рекомендованным материалам", - разъяснил проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета НТО, лидер Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов.

Чтобы получить допуск к очной сдаче норматива "Искусственный интеллект", участнику необходимо заработать цифровой серебряный значок ТехноГТО: сдать успешно не менее пяти онлайн-нормативов (на 70 и более баллов), включая "Искусственный интеллект", и продемонстрировать знания в разных областях технологической грамотности. Всего комплекс ТехноГТО включает 12 нормативов: по беспилотникам, космическим технологиям, кибербезопасности, электронике, фактчекингу и другим направлениям. Сдать новый норматив очно можно будет уже весной 2026 года на площадках ТехноГТО в разных регионах России. Во время этого этапа участникам предстоит подтвердить свои знания на практике - они будут непосредственно готовить запросы (промпты) к нейросети для анализа данных, генерировать с помощью ИИ текстовый, графический, аудио- и видеоконтент, составлять техническое задание или описание приложения, бота, веб-сервиса с подключаемым ИИ-функционалом.

Баллы к ЕГЭ

Золотой значок ТехноГТО вручается участнику за два успешно пройденных очных норматива - наряду с "Искусственным интеллектом" каждый участник сможет сдать любой норматив из комплекса ТехноГТО. За золотой значок в 2026 году абитуриенты смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Для подготовки к сдаче нового норматива ТехноГТО участники могут ознакомиться с материалами, демонстрационными вариантами заданий и рекомендациями на сайте ТехноГТО и бесплатными ресурсами Академии ИИ для школьников на сайте ai-academy.ru. Также рекомендуется изучить документацию к популярным ИИ-сервисам и потренироваться в составлении промптов.

В этом учебном году комплекс ТехноГТО включен в проект приказа Министерства просвещения РФ об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов - благодаря этому данные об обладателях золотых значков ТехноГТО будут передаваться в государственный информационный ресурс (ГИР) о детях, проявивших выдающиеся способности, и вузы смогут начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за это достижение.