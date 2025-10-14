В "Диалог Регионы" выявили 182 фейка на основе поддельных официальных документов

Данные многократно опережают показатели прошлых лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Одним из трендов распространения фейков в Рунете в 2025 году стало активное распространение сфабрикованных документов, имитирующих официальные распоряжения глав регионов и других представителей власти. Так, с января по сентябрь 2025 года включительно было выявлено 182 уникальных фейка, основанных на подделке официальных документов, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Диалог Регионы".

По данным аналитиков, с января по сентябрь 2025 года включительно в Рунете было выявлено 182 уникальных фейка, основанных на подделке официальных документов, и 29,6 тыс. их копий. Эти данные многократно опережают показатели прошлых лет, когда фейки подобного формата были единичными, отметили в организации.

"В сравнении с предыдущими годами поддельные документы стали распространяться значительно шире. Расширяется и тематика этих фейков - она становится все более разнообразной", - отметил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО "Диалог Регионы" Сергей Маклаков.

В тройку регионов, в которых в этом году наиболее активно тиражировались фейковые документы, входят Республика Дагестан (16 уникальных фейков), Ульяновская (10 инцидентов) и Калининградская области (9 фейков). Значительная часть поддельных документов распространяется через "предложки" Telegram-каналов и сообщества социальных сетей, но нередко злоумышленники используют также электронную почту, отметили аналитики.

"Telegram предоставляет широкую аудиторию, высокую скорость распространения и анонимность, что делает этот мессенджер предпочтительным для дезинформаторов. Электронная почта, в свою очередь, используется для таргетированных рассылок с целью максимального охвата или создания иллюзии официального оповещения", - добавил Маклаков.