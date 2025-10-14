В Хабаровском крае для поддержки семей с детьми хотят ввести новые выплаты

Среди них, в частности, введение новой единовременной выплаты на улучшение жилищных условий при рождении второго ребенка

ХАБАРОВСК, 14 октября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае планируют ввести новые выплаты для поддержки семей с детьми, сообщили в региональном правительстве по итогам заседания президиума, которое прошло под председательством губернатора Дмитрия Демешина.

В 2025 году срок действия краевой комплексной программы по повышению рождаемости продлен до 2030 года. Идет подготовка новых мер, направленных на улучшение демографии в Хабаровском крае. Инициативы сформированы по итогам обсуждения с общественностью, представителями бизнеса и органов власти.

"Ключевая идея планируемых мер - создание максимально благоприятных условий для рождения детей, особенно вторых и последующих, путем комплексной поддержки семей на всех этапах: от принятия решения о ребенке до его взросления. Среди них, в частности, введение новой единовременной выплаты на улучшение жилищных условий при рождении второго ребенка, ежемесячной выплаты студентам очной формы обучения в размере прожиточного минимума в течение периода обучения в случае рождения ребенка, увеличение финансирования краевой программы выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий", - говорится в сообщении.

Также предлагается поддержка молодежи и студентов, чтобы они могли создавать семьи и заводить детей, не прерывая образование и карьеру, создание в новых микрорайонах Хабаровска семейных дошкольных групп по присмотру и уходу за детьми по аналогии с Москвой, расширение сети семейных МФЦ по всему краю. Кроме того, предусматривается внедрение корпоративных демографических стандартов на предприятиях, скидок на товары и услуги многодетным семьям и продвижение семейных ценностей через медиапроекты.

В крае также планируется запустить проект "Молочная кухня" для поддержки нуждающихся беременных женщин. Он начнет действовать на территории Хабаровска с декабря 2025 года в пилотном режиме, а с января 2026 года - по всему краю. Женщины смогут получать ежемесячную компенсацию расходов в размере до 3,5 тыс. рублей на приобретение молока и молочной продукции от местных производителей.

Губернатор поставил задачу подготовить экономическое обоснование всех мероприятий обновленной программы по повышению рождаемости.

"Перед нами стоит амбициозная, но абсолютно достижимая цель - создать в крае такую среду, где рождение детей было бы желанным и доступным для каждой семьи. Все меры, которые в конечном итоге лягут в основу программы, должны работать на этот результат, а наша общая задача - обеспечить их эффективную реализацию в дальнейшем", - сказал Демешин.

15 млрд на поддержку семей ежегодно

Краевая комплексная программа по повышению рождаемости реализуется с 2023 года, самый объемный раздел в ней - это меры поддержки семей с детьми. По словам вице-губернатора Артема Мельникова, из краевого бюджета на государственную поддержку семьи и детей тратится более 15 млрд рублей в год.

Для многодетных семей введена прогрессивная шкала на компенсацию оплаты услуг ЖКХ, предусмотрены компенсация услуг по газификации жилья, выплаты на оплату проезда до места учебы, на приобретение школьной формы. С 2024 года действует прогрессивная шкала регионального материнского капитала, предусматривающая его увеличение за четвертого и каждого последующего ребенка. Также реализуются различные единовременные федеральные и краевые выплаты при рождении детей. Есть меры по улучшению жилищных условий, охране репродуктивного здоровья населения, профилактике абортов, развитии системы ЭКО. Благодаря процедуре ЭКО в крае родилось свыше 4,6 тыс. детей, потребность жителей в такой помощи закрывается полностью, уточнили ТАСС в краевом правительстве.

В Хабаровском крае всего более 24 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается свыше 82,1 тыс. детей. Число таких семей увеличивается из года в год. Семьи с детьми могут воспользоваться более чем 20 разными мерами социальной поддержки.