Трутнев призвал создать полноценную систему начальной военной подготовки

Неважно, мирные времена или военные, необходимо быть готовыми защитить Родину, отметил вице-премьер

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Полноценную систему начальной военной подготовки необходимо создать в России. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"[Благодаря центру "Воин"] мы охватываем десятки тысяч ребят, а надо сотни. Я уверен, что нужна полноценная система начальной военной подготовки. Мы уже вносили предложения по ее созданию [в министерство образования]", - сказал Трутнев.

Он отметил, что в образовательных программах нужно предусматривать больше времени на начальную военную подготовку. "Вот, например, в программе: обучение принципам использования беспилотников - один час. Я говорю: это невозможно. За час можно только одно сделать - взять БПЛА и разбить его о стену. Это бессмысленно. Мы должны готовить ребят по-настоящему. Неважно, мирные времена или военные - мы должны быть готовы защищать Родину", - пояснил вице-премьер.