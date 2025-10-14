В Москве ожидаются дождь и до плюс 6 градусов

Атмосферное давление в столице составит 743 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и температура до плюс 6 градусов прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 4-6 градусов тепла. В ночь на среду температура может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 2-7 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов.