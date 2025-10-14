ФоРГО: на выборах в Думу в федеральном бюллетене может оказаться менее 12 партий

Часть политических сил не сможет выполнить требования по сбору подписей, рассказал глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Количество партий, которые будут представлены в федеральном избирательном бюллетене на выборах в Государственную думу в 2026 году, может оказаться меньше 12. Часть политических сил не сможет выполнить требования по сбору подписей, а некоторые партии с парламентской льготой, вероятно, откажутся от выдвижения федеральных списков. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Как ранее сообщили в ЦИК РФ, по итогам сентябрьских выборов 12 партий сохранили так называемую парламентскую льготу, которая позволяет выдвигать списки кандидатов в Госдуму без сбора подписей. Всего участвовать в выборах различного уровня в России сегодня может 21 партия. При этом в ноябре запланировано заседание Верховного суда по вопросу о возможной ликвидации партии "Партия роста".

"На мой взгляд, партий в [федеральном] бюллетене будет меньше, чем в 2021 году - тогда их было 14. И вовсе не факт, что все 12 партий с парламентской льготой выдвинут списки кандидатов", - отметил Костин. Он добавил, что окончательная конфигурация участников кампании станет ясна ближе к февралю, когда начнется активная фаза избирательного цикла.

По словам эксперта, партии, не обладающие парламентской льготой, вряд ли смогут собрать подписи для регистрации списков. "Это трудоемкий процесс, требующий серьезных организационных и материальных ресурсов. Если у партии не получилось развернуть сеть региональных отделений и эффективно проявить себя на региональных выборах, сомневаюсь, что она сможет выполнить требования по сбору подписей", - пояснил глава ФоРГО.

Костин также отметил, что даже среди партий, имеющих парламентскую льготу, не все будут выдвигать федеральные списки. "Большинство попытается заявить о себе, чтобы сохранить политическую активность. Однако рейтинги многих из них, за исключением "Партии пенсионеров", находятся в пределах статистической погрешности", - сказал он.

Без сбора подписей участвовать в выборах депутатов Госдумы девятого созыва, помимо парламентской пятерки и "Партии пенсионеров", смогут партии "Коммунисты России", "Яблоко", "Зеленые", "Родина", "Гражданская платформа" и "Партия прямой демократии". Остальным для регистрации списков кандидатов необходимо собрать не менее 200 тыс. подписей граждан РФ, но не более 7 тыс. в каждом субъекте страны, а также не менее 3% подписей избирателей в одномандатных округах.

О выборах

Выборы в Государственную думу девятого созыва пройдут в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок полномочий текущего созыва - 20 сентября.