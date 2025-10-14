ФоРГО: на выборах в Думу в федеральном бюллетене может оказаться менее 12 партий
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Количество партий, которые будут представлены в федеральном избирательном бюллетене на выборах в Государственную думу в 2026 году, может оказаться меньше 12. Часть политических сил не сможет выполнить требования по сбору подписей, а некоторые партии с парламентской льготой, вероятно, откажутся от выдвижения федеральных списков. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.
Как ранее сообщили в ЦИК РФ, по итогам сентябрьских выборов 12 партий сохранили так называемую парламентскую льготу, которая позволяет выдвигать списки кандидатов в Госдуму без сбора подписей. Всего участвовать в выборах различного уровня в России сегодня может 21 партия. При этом в ноябре запланировано заседание Верховного суда по вопросу о возможной ликвидации партии "Партия роста".
"На мой взгляд, партий в [федеральном] бюллетене будет меньше, чем в 2021 году - тогда их было 14. И вовсе не факт, что все 12 партий с парламентской льготой выдвинут списки кандидатов", - отметил Костин. Он добавил, что окончательная конфигурация участников кампании станет ясна ближе к февралю, когда начнется активная фаза избирательного цикла.
По словам эксперта, партии, не обладающие парламентской льготой, вряд ли смогут собрать подписи для регистрации списков. "Это трудоемкий процесс, требующий серьезных организационных и материальных ресурсов. Если у партии не получилось развернуть сеть региональных отделений и эффективно проявить себя на региональных выборах, сомневаюсь, что она сможет выполнить требования по сбору подписей", - пояснил глава ФоРГО.
Костин также отметил, что даже среди партий, имеющих парламентскую льготу, не все будут выдвигать федеральные списки. "Большинство попытается заявить о себе, чтобы сохранить политическую активность. Однако рейтинги многих из них, за исключением "Партии пенсионеров", находятся в пределах статистической погрешности", - сказал он.
Без сбора подписей участвовать в выборах депутатов Госдумы девятого созыва, помимо парламентской пятерки и "Партии пенсионеров", смогут партии "Коммунисты России", "Яблоко", "Зеленые", "Родина", "Гражданская платформа" и "Партия прямой демократии". Остальным для регистрации списков кандидатов необходимо собрать не менее 200 тыс. подписей граждан РФ, но не более 7 тыс. в каждом субъекте страны, а также не менее 3% подписей избирателей в одномандатных округах.
О выборах
Выборы в Государственную думу девятого созыва пройдут в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок полномочий текущего созыва - 20 сентября.