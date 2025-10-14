Директор Мелитопольского краеведческого музея ушел добровольцем на СВО

Евгений Горлачев заключил контракт с Минобороны России, поскольку понял, что на фронте сейчас нужнее, чем в мирной жизни

Редакция сайта ТАСС

Евгений Горлачев © ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Директор Мелитопольского краеведческого музея, депутат законодательного собрания Запорожской области и руководитель военно-исторического поискового общества Евгений Горлачев ушел добровольцем на спецоперацию. Об этом ТАСС рассказал председатель заксобрания региона Виктор Емельяненко.

Горлачев ранее занимался поиском и перезахоронением останков солдат и офицеров Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны в Запорожской области. Только с начала СВО ему и его отряду удалось перезахоронить 120 советских воинов. Одна из последних торжественных церемоний перезахоронения останков 21 красноармейца прошла 8 мая на мемориале на месте бывшего укрепрайона немецко-фашистской армии - линии Вотан.

"Встречался с нашим депутатом, который неожиданно для всех ушел на фронт. Это Евгений Сергеевич Горлачев. Вот такой порыв", - сказал Емельяненко.

Глава регионального парламента уточнил, что Горлачев заезжал в Мелитополь во время командировки. На встрече шла речь в том числе о мерах поддержки для участников СВО и их семей и о гуманитарной помощи.

Как рассказал Горлачев ТАСС, он заключил контракт с Минобороны России, поскольку понял, что на фронте сейчас нужнее, чем в мирной жизни. "Сменил депутатский пиджак и парадную форму на бронежилет. Мне так привычнее", - сказал военнослужащий.

Ранее он сообщал ТАСС, что также планирует в будущем возродить в Запорожской области военно-исторические реконструкции сражений Великой Отечественной войны, в частности, боев за освобождение Мелитополя в 1943 году. В украинский период до 2014 года ему и другим активистам удавалось проводить реконструкции штурма советскими войсками немецкой линии обороны Вотан у села Мордвиновка в Мелитопольском районе с участием до 500 человек.