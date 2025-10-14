МВД предупредило о мошенничестве под предлогом перегона машин из-за рубежа

Одним из требований является оплата в криптовалюте

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. МВД России предупреждает об участившихся в мессенджерах случаях мошенничества под предлогом перегона автомобилей из-за рубежа. Об этом сообщили в управлении ведомства по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД).

"В мессенджерах участились случаи появления аккаунтов, предлагающих услуги по перегону и приобретению автомобилей из-за рубежа. Злоумышленники используют высокий спрос на такую технику, предлагая гражданам выгодные условия и короткие сроки доставки", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, одним из требований является оплата в криптовалюте. Жертве предлагают установить приложение для криптокошелька, а затем просят перевести крупную сумму якобы для подтверждения платежеспособности или вступительного платежа.

В УБК также рассказали, как отличить реальное предложение от уловки аферистов. Так, злоумышленники предлагают купить автомобиль по цене значительно ниже рыночной, требуют оплаты исключительно криптовалютой, настойчиво призывают к быстрой сделке под предлогом повышения цен, а также требуют перейти по ссылкам от незнакомых лиц для "подтверждения платежа" или "оформления документов".

"Крайне осторожно подходите к предложениям о покупке авто по "слишком выгодным" ценам. Избегайте расчетов криптовалютой. Никогда не переходите по ссылкам, присланным незнакомыми лицами. И не сообщайте коды из SMS и данные банковских карт третьим лицам", - порекомендовали в управлении.