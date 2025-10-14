Bloomberg: Amazon уволила инженера за протесты против сотрудничества с Израилем

Сотрудник разослал серию сообщений по внутренним корпоративным чатам, в которых он раскритиковал предоставление компанией облачных технологий и сервисов искусственного интеллекта израильским государственным структурам

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Американская компания Amazon уволила своего инженера за акции в поддержку палестинцев и против сотрудничества корпорации с властями Израиля. Об этом со ссылкой на документы компании сообщило агентство Bloomberg.

Перед увольнением сотрудник разослал серию сообщений по внутренним корпоративным чатам, в которых он раскритиковал предоставление Amazon облачных технологий и сервисов искусственного интеллекта израильским государственным структурам, после чего он устроил акцию протеста в штаб-квартире корпорации в Сиэтле с раздачей листовок. Пресс-служба Amazon аргументировала увольнение тем, что компания "не терпит дискриминации, преследований, угрожающего поведения или высказываний любого рода на рабочем месте".

Эта ситуация стала продолжением серии увольнений и арестов протестующих в американских IT-компаниях, которые фигурировали в расследованиях газеты The Guardian и агентства Associated Press. По их данным, Израиль использует коммерческие продукты компаний Microsoft, Google, Amazon и OpenAI в сфере искусственного интеллекта и облачных вычислений для обнаружения потенциальных угроз и уничтожения боевиков радикальных движений. При этом применение данных технологий уже приводило к ошибкам в выборе целей.

Ранее в конце августа компания Microsoft уволила двух работников, протестовавших против сотрудничества корпорации с израильскими силовыми структурами. До этого полиция задержала семерых действующих, а также бывших сотрудников Microsoft, занявших офис президента корпорации Брэда Смита во время протестов. Корпорация обосновала увольнение двух сотрудников "серьезными нарушениями политики компании и ее кодекса поведения" и "проникновением в офис руководства". За неделю до этого полиция арестовала еще 18 человек, протестовавших у главного офиса Microsoft.