На Арбате в центре Москвы 11 зданий получат архитектурно-художественную подсветку

Заммэра Петр Бирюков подчеркнул, что подсветкой оснастят здания разных эпох

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой еще 11 зданий в центре столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Разработали специальный проект организации освещения 11 зданий, расположенных на улице Арбат, основная задача - включить эти дома в единый светоцветовой образ Москвы. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 700 энергоэффективных светильников", - сказал Бирюков.

Он отметил, что подсветкой оснастят здания разных эпох - от неоклассики до модерна. Так, ее получит доходный дом М. А. Скворцова - светильники разместят вдоль карниза над третьим этажом и в пространствах между окнами второго и третьего этажей, чтобы подчеркнуть разнообразные декоративные элементы. Преобразится и доходный дом Орловых, там светильники установят в межоконных пространствах между первым и вторым и вторым и третьим этажами. Подсветкой также дополнят доходный дом А. И. Урусова.

"В соответствии с принятой концепцией, все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 млн светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.