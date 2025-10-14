Власти Москвы сообщили о сокращении числа ДТП на 8%

Заммэра столицы Максим Ликсутов отметил, что дорожные кураторы ежегодно продумывают и внедряют более 1 тыс. проектов для улучшения условий движения на улицах города

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Количество ДТП в Москве с начала 2025 года сократилось на 8% по сравнению с прошлым годом. Как сообщил во вторник ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов, этого удалось добиться благодаря мероприятиям по снижению аварийности на проблемных участках.

"Мы стремимся к нулевой смертности на дорогах столицы. С начала года по проектам Центра организации дорожного движения (ЦОДД) провели около 600 мероприятий по снижению аварийности. В результате количество ДТП снизилось более чем на 8% по сравнению с прошлым годом", - сказал он.

По его словам, дорожные кураторы ежегодно продумывают и внедряют более 1 тыс. проектов для улучшения условий движения на улицах столицы. Ситуационный центр ЦОДД и экипажи Дорожного патруля круглосуточно следят за дорогами и оперативно реагируют на происшествия. В случае выявления проблемных зон на участке, где произошло ДТП, на точке разрабатывается проект изменений.

Так, например, в 2025 году была исключена аварийность на Боровском шоссе в районе д. 23 и д. 25; проспекте Генерала Алексеева в районе кор. 250 в Зеленограде; Носовихинском шоссе в районе вл. 11.