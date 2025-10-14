На Камчатке рассказали о состоянии медведей, которых хотели поместить в питомник

Если понадобится, приют готов взять на передержку этих медвежат до момента постройки питомника, сообщили в региональной некоммерческой зоозащитной организации "Пес-Барбос"

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 октября. /ТАСС/. Двое медвежат с Камчатки, которых накануне хотели поместить в зоопитомник в Подмосковье из-за их истощения, находятся в нормальном состоянии и по вечерам уходят в лес. Об этом ТАСС сообщили в камчатской региональной некоммерческой зоозащитной организации "Пес-Барбос".

Утром 12 октября питомник "Земля прайда" в Клину Московской области заявил, что готов взять на себя содержание якобы осиротевших на Камчатке медвежат, видео с которыми появилось в сети. Позже выяснилось, что рядом с медвежатами все же была медведица, но они не последовали за нею в лес. В Telegram-канале подмосковного питомника появилась информация, что медвежат юридически забрать они не могут, но шансы на выживание у хищников невысоки.

"Медвежата средней упитанности, точно не крайне истощены. Изымать медвежат из естественной среды обитания при живой матери <...> крайне опасно. Специалисты продолжат мониторить ситуацию с медвежатами. Если понадобится, приют готов на своей территории взять на передержку этих медвежат до момента постройки питомника для медвежат-сирот в 2026 году", - сказали в камчатском питомнике.

В октябре 2024 года сотрудники подмосковного парка-приюта "Земля прайда" прилетели на Камчатку, чтобы найти и поймать осиротевшего медвежонка, который прибился к работникам вахтового поселка. Когда их вахта подошла к концу и людям пришла пора уезжать, медвежонок уже привык к постоянному подкармливанию. В дальнейшем он мог погибнуть или стать опасным для местных жителей. Специалисты на самолете через всю страну перевезли медвежонка в Москву и поселили в парке-приюте.