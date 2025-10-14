Автопробег "Дорогами народных ополченцев" может пройти через Луганск и Донецк

Патриотический проект "Города-герои - города героев" был инициирован председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Автопробег в рамках патриотического проекта "Города-герои - города героев" в 2026 году будет посвящен 85-летию начала формирования Московского народного ополчения (МНО) в годы Великой Отечественной войны и в том числе может пройти через Луганск и Донецк. Об этом сообщил ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Следующий год - год юбилейный, год 85-летнего формирования дивизий Московского народного ополчения, мы предложим следующий автопробег посвятить нашим ополченцам. И будет он называться "Дорогами народных ополченцев". <…> Мы хотим в 2026 году затронуть еще два города (кроме тех, которые вошли в маршруты автопробега в 2025 году - прим. ТАСС) - это Луганск и Донецк, <…> мы планируем [их] включить в автопробег", - сказал Шапошников.

Патриотический проект "Города-герои - города героев" был инициирован председателем Мосгордумы и приурочен к юбилейным датам присвоения званий "Город-герой", "Крепость-герой" и 80-летию Великой Победы.

В рамках проекта с 29 апреля по 8 мая прошел автопробег: автоколонна из 11 автомобилей "Москвич" и 2 машин Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей 29 апреля проехала по Садовому кольцу, затем экипажи отправились через 17 российских и 3 белорусских региона по трем маршрутам: северному (Мурманск - Санкт-Петербург - Москва (с 5 по 7 мая), западному (Брест - Минск - Смоленск - Москва (с 5 по 7 мая) и южному (Севастополь - Керчь - Новороссийск - Волгоград - Тула - Москва (с 4 по 7 мая). В завершение автопробега Шапошникову были переданы капсулы с землей из 11 городов-героев России и Белоруссии, которые накануне Дня памяти и скорби доставили в крипту храма Всех святых в Минске.

ТАСС - информационный партнер проекта.