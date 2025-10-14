В Северной Осетии впервые пройдет молодежный строительный форум

Участниками мероприятия станут более 350 человек из числа студентов строительного и архитектурного факультетов вузов, техникумов и колледжей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 октября. /ТАСС/. Более 350 студентов и школьников Северной Осетии примут участие в первом молодежном строительном форуме "Строим Осетию" Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики.

"Форум станет уникальной площадкой для профессионального диалога между будущими специалистами строительной отрасли и ведущими экспертами. Его участниками станут более 350 человек из числа студентов строительного и архитектурного факультетов вузов, техникумов и колледжей, а также школьники, проявляющие интерес к строительным специальностям", - сказал собеседник агентства.

Основная цель форума - популяризация профессий в сфере строительства и архитектуры, поддержка талантливой молодежи и ее ранняя профориентация. Для этого будут организованы конкурсы профессионального мастерства по ключевым рабочим профессиям. Каменщики, сварщики и маляры продемонстрируют свое мастерство в условиях реального времени. Опытные специалисты поделятся секретами своего ремесла и тонкостями работы. На форуме также пройдут образовательные сессии, посвященные самым актуальным тенденциям отрасли.

"Форум направлен на качественную подготовку будущих специалистов и их гарантированное трудоустройство. Он является частью кадровой политики в сфере и реализуется по инициативе главы республики Сергея Меняйло и первого вице-премьера Георгия Атарова", - отметили в пресс-службе.

Как написал руководитель региона в своем телеграм-канале, целью руководства является выстраивание системы таким образом, чтобы дети еще в школе определились с профессией. "В дальнейшем их будут ждать в профильных вузах и ссузах, а затем - на предприятиях, где они будут гарантированно трудоустроены", - написал Меняйло.