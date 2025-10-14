В Казахстане впервые завели уголовные дела за принуждение к браку и сталкинг

За принуждение к вступлению в брак грозит до 10 лет колонии, за преследования - до 200 часов общественных работ или арест на срок до 50 суток

АСТАНА, 14 октября. /ТАСС/. Уголовные дела по факту принуждения к вступлению в брак и навязчивого преследования человека (сталкинг) впервые завели в Казахстане после вступления в силу соответствующих законов. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

По данным ведомства, первые дела за принуждение к вступлению в брак возбудили в Шымкенте и Кызылординской области. "Что примечательно, в обоих случаях потерпевшими являются несовершеннолетние", - добавили в надзорном ведомстве. В Атырауской и Павлодарской области также были возбуждены два уголовных дела за сталкинг, отмечается в сообщении.

Уголовная ответственность за сталкинг в Казахстане была введена в 2025 году. Закон определяет, что это действие выражается в навязчивом преследовании какого-либо человека без применения физического насилия. Сталкинг считается уголовным проступком - действием, которое опаснее административного правонарушения, но не является уголовным преступлением. Максимальное наказание за сталкинг - до 200 часов общественных работ или арест на срок до 50 суток.

За кражу невест в Казахстане ранее преследовали по статье о похищении человека, однако не все дела доходили до суда. В 2024 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что в стране есть граждане, которые прикрываются национальными традициями и навязывают практику похищения невест, назвав это "вопиющим мракобесием" и не совместимым с современным обществом. В некоторых случаях похищение невест имело трагические последствия, например, в мае этого года республиканские СМИ сообщали, что на юге страны автомобиль с похищенной невестой попал в ДТП, в результате которого женщина погибла. В 2025 году в Уголовный кодекс ввели отдельную статью за принуждение к браку, по ней виновному может грозить до 10 лет колонии.