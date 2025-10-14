В Новосибирске разработали программу по кибербезопасности для участников СВО

Для тех, кто планирует глубоко изучать информационную безопасность, в колледжах подготовили программы дополнительной подготовки

НОВОСИБИРСК, 14 октября. /ТАСС/. Программу обучения по кибербезопасности для участников специальной военной операции разработали в Новосибирской области. Она предусматривает несколько форматов - от двухнедельных курсов до углубленной подготовки в колледжах, об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

"На штабе губернатора было принято решение, и мы подготовили ряд предложений, направленных на программы обучения для участников специальной военной операции. Они найдут свое отражение в центрах занятости населения <...> там будет доступна информация о новых возможностях", - сказал он.

По его словам, участники СВО смогут выбрать одно из нескольких образовательных направлений в зависимости от уровня подготовки и карьерных планов. Для тех, кто планирует глубоко изучать информационную безопасность, в региональных колледжах подготовили программы дополнительной подготовки. Тем, кто планирует осваивать профессию с нуля, доступны курсы в "Школе 21" - бесплатном образовательном проекте Сбера по обучению программированию без учителей и лекций.

Кроме того, совместно с новосибирской IT-компанией SoftMall, которая занимается внедрением систем информационной безопасности, подготовлен отдельный двухнедельный курс. Он поможет погрузиться в профессию и на практике освоить правила цифровой гигиены. После профориентационного курса тем, кто захочет связать трудоустройство с информационной безопасностью, предложат дополнительные программы обучения, добавил Цукарь.