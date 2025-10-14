Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Губернатор Моор проведет прямую линию для жителей Тюменской области 28 октября

Помимо социальных сетей трансляцию организуют на телеканалах "Тюменское время", ОТР, "TVOЯ Тюмень", "Тобольское время" и "Ишимское время"
Редакция сайта ТАСС
07:34

ТЮМЕНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет прямую линию 28 октября, где ответит на вопросы жителей региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"28 октября в 17:00 в моих аккаунтах в социальных сетях пройдет прямая линия. Отвечу на вопросы, которые волнуют жителей региона", - написал он.

Моор уточнил, что помимо его социальных сетей трансляцию организуют на телеканалах "Тюменское время", ОТР, "TVOЯ Тюмень", "Тобольское время" и "Ишимское время". Вопросы, которые будут подняты на прямой линии, можно задать заранее по телефону 122, а также на страницах губернатора в соцсетях. 

РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович