Губернатор Моор проведет прямую линию для жителей Тюменской области 28 октября

ТЮМЕНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет прямую линию 28 октября, где ответит на вопросы жителей региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"28 октября в 17:00 в моих аккаунтах в социальных сетях пройдет прямая линия. Отвечу на вопросы, которые волнуют жителей региона", - написал он.

Моор уточнил, что помимо его социальных сетей трансляцию организуют на телеканалах "Тюменское время", ОТР, "TVOЯ Тюмень", "Тобольское время" и "Ишимское время". Вопросы, которые будут подняты на прямой линии, можно задать заранее по телефону 122, а также на страницах губернатора в соцсетях.