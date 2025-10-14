В России около 1,7 млн семей смогут использовать маткапитал в 2026 году

На это в бюджете предусмотрено почти 567 млрд рублей, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Средства материнского капитала в 2026 году смогут использовать 1,7 млн семей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала в следующем году воспользуются 1,7 млн граждан. На это в бюджете предусмотрено почти 567 млрд рублей", - сказал он.

Ранее Минтруд сообщал, что в результате индексации в 2026 году материнский капитал увеличится до 974,1 тыс. рублей на второго ребенка, если семья не использовала материнский капитал на первенца. За первого ребенка сумма вырастет до 737,2 тыс. рублей.

О маткапитале

С 2007 года на маткапитал имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

В 2025 году сумма сертификата на первого ребенка составляет 690 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно может получить почти 222 тыс. рублей.